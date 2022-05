Poliana Moça: que horas começa e resumo do capítulo da segunda-feira (9)

A novela 'Poliana Moça' chega, nesta segunda-feira (9), ao 36º capítulo. O folhetim será exibido às 20h30, no SBT, logo após o jornal SBT Brasil.

Resumo do capítulo de hoje de 'Poliana Moça'

João vai visitar Helena em sua casa, pergunta sobre Davi; ela alega que o pai é cabeça dura por voltar a trabalhar na comunidade depois do sequestro, mas João a tranquiliza. Song ensaia a coreografia da websérie com Kessya. Davi se encontra com Zezinho para desabafar sobre o clima em casa e os traumas após sequestro.

Zezinho conta para Davi e para Pedro e Chloe sobre o novo emprego. Com perfil falso, Waldisney descobre que Nanci, sua ex, entrou em um aplicativo de namoro. No meio das entregas da padaria “Ora Pães Pães”, Raquel e André deixam o pedido de Dona Branca e param para um café da tarde.

Dona Branca descobre a respeito da aposta do sobrinho-neto sobre ficar com Raquel. Helena e João vão ao clube. O garoto aconselha a novata quanto a situação na família. Pedro confessa para Chloe, que os meninos da sua turma o chamam de bebê por andar com a irmã mais nova.

André e Raquel fazem guerra de bolo. No jantar e na presença de Helô, Glória pergunta a Renato se ele namora Ruth. Poliana nota João com Helena no clube e tenta se esconder para não ser vista.

Que horas começa 'Poliana Moça'?

'Poliana Moça' começa às 20h30, logo após o SBT Brasil.