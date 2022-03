Poliana Moça: que horas começa e resumo do capítulo da segunda-feira (28)

A novela 'Poliana Moça' chega, nesta segunda-feira (28), ao sexto capítulo. O folhetim será exibido às 20h30, no SBT, logo após o jornal SBT Brasil.

Resumo do capítulo de hoje de 'Poliana Moça'

João e Poliana cantam juntos para os convidados da festa. Kessya faz uma coreografia para homenagear a aniversariante e todos se envolvem.

Poliana fica com receio de Éric se declarar para ela e desvia toda vez que nota ele chegando. Tânia e Marcelo ficam com ciúmes de Luísa e Otto juntos com Poliana na festa. Após sequestrarem a robô Sara, Waldisney e Violeta invadem a mansão de Otto.

A valsa começa, João e Éric encaram Poliana, ela surpreende na escolha do par. Otto recebe uma notificação no celular que a casa foi invadida. Poliana vê João com Helena, ela admite para Luigi que está com ciúmes e confusa com sentimentos. João e Éric entram em conflito.

João fala para o colega confessar para Poliana o que fez. Otto quer ir até a mansão, mas Poliana o chama para dançar valsa. Luigi chama Song Park para dançar. Otto chega em casa e repara que algo valioso foi roubado. Waldisney deixa o botão da jaqueta cair na sala da mansão.

Que horas começa 'Poliana Moça'?

'Poliana Moça' começa às 20h30, logo após o SBT Brasil.