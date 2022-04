Poliana Moça: que horas começa e resumo do capítulo da segunda-feira (25)

A novela 'Poliana Moça' chega, nesta segunda-feira (25), ao 26º capítulo. O folhetim será exibido às 20h30, no SBT, logo após o jornal SBT Brasil.

Resumo do capítulo de hoje de 'Poliana Moça'

Alunos da escola zombam e alegam que Poliana tem dois namorados e a garota fica arrependida em beijar João. André chama Raquel para sair pela última vez e ela dá sua resposta. Claudia vai para faculdade fazer matrícula e Raquel fica espantada. João dá apoio a Marcelo e Antônio à Luísa em relação ao bebê.

Ruth conversa com Magabelo sobre a invasão em sua sala. Éric tenta consertar a besteira que prejudicou a websérie, anunciando uma notícia na rádio. João fala com Luigi e desconfia que o amigo está escondendo alguma informação sobre o delator que sabotou as gravações da websérie.

Eugênia fica surpresa e comenta com Helena sobre o trabalho do figurino. Zezinho é convidado para jantar na casa de Davi e Helena se incomoda.

Que horas começa 'Poliana Moça'?

'Poliana Moça' começa às 20h30, logo após o SBT Brasil.