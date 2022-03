Poliana Moça: que horas começa e resumo do capítulo da quinta-feira (31)

A novela 'Poliana Moça' chega, nesta quinta-feira (31), ao oitavo capítulo. O folhetim será exibido às 20h30, no SBT, logo após o jornal SBT Brasil.

Resumo do capítulo de hoje de 'Poliana Moça'

Poliana tira satisfação com Éric. Roger percebe que Sara está o perseguindo. Renato falta ao trabalho. Marcelo pede uma atividade com intuito de produzir um conteúdo de audiovisual.

Éric e Bento fazem com Poliana, Kessya e Song Park com Luigi e Helena com João. Waldisney e Violeta realizam o primeiro teste com o Pinóquio. Helô procura Renato. André fala para Antônio e Dona Branca para aproveitarem mais a vida.