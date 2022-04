Poliana Moça: que horas começa e resumo do capítulo da quinta-feira (28)

Davi conta a história do Zezinho para Vinícius e pergunta se pode abrigar o ex-morador de rua em sua casa. Éric conversa com Poliana, diz que era mentira que ele sabotou a produção da série e acusa Helena de fazer memes com ela. Helena fica juntinha com João na gravação.



Pinóquio deseja sair do esconderijo. Otto desconfia que Roger implantou um aspirador robô em sua casa e vai cobrá-lo. Pinóquio tenta remover a fonte de energia para se libertar. Poliana conversa com João sobre impasses na relação e estabelece destino. Helô fica com ciúmes de Renato por ficar tanto tempo na sala da Ruth.



Vinícius descobre a aposta de Formiga e André, e revela para Raquel. Ruth fica preocupada que João não está em casa. Ruth liga para Poliana e Marcelo para noticiar sobre o sumiço de João.