Poliana Moça: que horas começa e resumo do capítulo da quinta-feira (21)

A novela 'Poliana Moça' chega, nesta quinta-feira (4), ao 24º capítulo. O folhetim será exibido às 20h30, no SBT, logo após o jornal SBT Brasil.

Nanci conversa com Luísa sobre Sara e o livro devocional que a cozinheira escreve, e Luísa lê alguns trechos. André tenta fortemente sair com Raquel.

Poliana fica com receio das pessoas ficarem sabendo do beijo. Marcelo avisa aos alunos que vai rever a logística de gravação, já que alguém alertou a Ruth que a atividade está atrapalhando outros estudos.

Magabelo escuta barulho nos dutos de ar e encontra um bilhete. As crianças do clubinho tentam invadir a sala da diretora para localizar o suspeito do bilhete, utilizando o circuito da câmera de segurança.

Song Park fala na roda de amigos que João e Poliana estão namorando. Waldisney e Violeta ligam Pinóquio. Luísa e Marcelo recebem notícia do médico. A tia fala com Poliana sobre o ocorrido.

