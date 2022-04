Poliana Moça: que horas começa e resumo do capítulo da quarta-feira (6)

A novela 'Poliana Moça' chega, nesta quarta-feira (6), ao 13º capítulo. O folhetim será exibido às 20h30, no SBT, logo após o jornal SBT Brasil.

Resumo do capítulo de hoje de 'Poliana Moça'

Otto doa as coisas de Stella para o Clube do Laço Lilás. Roger vai em busca de peça faltante do Pinóquio. Poliana sonha com João e Éric duelando. Renato aparece para dar aula.

André e Raquel se beijam. Renato conversa com Helô e Ruth. Otto fala para Tânia que ficou incomodado com o Roger em sua casa.

