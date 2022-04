Poliana Moça: que horas começa e resumo do capítulo da quarta-feira (13)

A novela 'Poliana Moça' chega, nesta quarta-feira (13), ao 18º capítulo. O folhetim será exibido às 20h30, no SBT, logo após o jornal SBT Brasil.

Resumo do capítulo de hoje de 'Poliana Moça'

Sérgio e Joana falam com Otto sobre possível promoção de Claudia. Luigi não sabe qual roupa usar no encontro e pede ajuda para Kessya. A amiga fica com ciúmes dele.

Chloe conta para Pedro sobre a tentativa de beijo do Éric em Poliana e Helena escuta. Chega o encontro de Luigi e Song e algo inesperado acontece.

Luca Tuber convida os colegas da faculdade para encontro na padaria. Luca ofende Formiga e André. André empurra Luca e Raquel o ajuda a levantar. Luísa questiona Marcelo se ele anunciou para Glória o segredo. Luísa e Marcelo contam novidade para Poliana. Raquel defende André para o pai.

Que horas começa 'Poliana Moça'?

'Poliana Moça' começa às 20h30, logo após o SBT Brasil.