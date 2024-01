Pode lavar frango? Entenda polêmica com Davi no BBB 24

Uma atitude do participante do BBB 24 Davi repercutiu negativamente nas redes sociais, nesta sexta-feira (19). O motorista de aplicativo estava preparando o almoço quando lavou o frango que iria ser consumido pelos confinados. Apesar da atitude aparentemente inofensiva ser um hábito dos brasileiros, a ação pode trazer riscos à saúde, como explica a nutricionista Andressa Fontes.

Veja também

“O frango possui uma bactéria chamada Salmonella, responsável por intoxicações alimentares e nociva à saúde. Essa bactéria é eliminada através das fezes do frango e pode gerar contaminação em outras partes dele. É por isso que não se come frango cru e nem mal passado”, iniciou ela, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Além de preparar o café da manhã, Davi já está preparando o almoço do grupo VIP. 🍽️ O brother acordou animado. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/rs4xUwE17i — Big Brother Brasil (@bbb) January 19, 2024

“Porém, lavar o frango não é recomendado, pois além de não eliminar a Salmonella, lavar reduz os nutrientes, altera a textura e o sabor da carne”, reforça.

A nutricionista ainda salienta que durante o ato de lavar, pode ocorrer a contaminação da pia, por exemplo. “Além dos utensílios da cozinha, através dos respingos, e de outros alimentos próximos. Inclusive, o perigo aumenta quando esses alimentos não serão aquecidos, como as saladas”.

Por fim, a profissional afirma que a forma correta de higienizar o frango é por meio da cocção. “Quando preparamos, as bactérias são eliminadas facilmente através do cozimento”.