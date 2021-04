Pocah chora, bebe e passal mal no BBB 21 em noite de homenagem a Roberto Carlos

Os participantes do BBB 21 tiveram uma noite animada, nesta segunda-feira (20). Em homenagem aos 80 anos de Roberto Carlos, os confinados puderam assistir um especial exibido pela TV Globo. Além de champanhe, a direção do programa enviou dois coolers com bebidas. A funkeira Pocah abusou do álcool e chegou a passar mal.

Depois de desabafar com Arthur sobre os comentários de Juliette no jogo da discórdia de segunda-feira (19), Pocah descontou os sentimentos em cima do álcool. Ela deixou a sala durante transmissão de especial e foi para o quarto colorido do BBB 21. Viih Tube e Camilla de Luca chegaram ajudar a funkeira.

"Ela veio conversar comigo hoje e falar isso, que se sentiu traída. Que falou um monte de coisa para mim. Trouxe um monte de coisa à tona para mim, que me machucava, que eu havia dito para ela que me machucava. Ela trouxe briga do Gil (Gilberto)", desabafou Pocah para Camilla de Lucas.

"Eu já falei com ela que eu não concordo também", apontou a influenciadora Camilla de Lucas, e Pocah respondeu: "Eu estou machucada, cara. Desculpa. Você está com preguiça da situação? Eu vou fazer o que com o que eu estou sentindo agora?".

Durante a formação do 12º paredão, Pocah votou em Juliette, que não votou na sister e não gostou de ter sido a escolha da cantora carioca. Na madrugada desta segunda-feira, Pocah tentou conversar com a paraibana, que não quis papo e as duas discutiram. Ao longo do dia, elas voltaram a tentar esclarecer os fatos, mas acabaram discutindo de novo.