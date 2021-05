Plantão da Globo pausa programação na TV com vinheta errada e assusta espectadores

O Plantão da Globo se tornou um dos assuntos mais comentados na manhã desta terça-feira (25) nas redes sociais. Isso porque, segundo os internautas, a famosa pausa na programação da emissora foi veiculada sem motivação aparente.

FALSO PLANTÃO DA GLOBO QUASE MATA FOFOQUEIRA pic.twitter.com/LTWWoIjwMm — Dudu (@Dudu) May 25, 2021

Não demorou para que as especulações começassem nas publicações do Twitter, por exemplo. No fim da manhã, o tema chegou a ser o 6º mais comentado em todo o Brasil entre os usuários da plataforma.

A maioria dos comentários citou o medo em relação ao momento. Um dos motivos é que a vinheta é conhecida por grandes anúncios do noticiário nacional.

Legenda: Usuários da rede social citaram nervosismo com a vinheta Foto: reprodução/Twitter

Fátima explica

O assunto, inclusive, virou pauta no programa 'Encontro com Fátima Bernardes'. A apresentadora falou sobre o susto, mas minimizou a questão para tranquilizar os espectadores.

"Eu paralisei, mas não foi nada, gente!", brincou Fátima sobre o assunto. No fim das contas, ela explicou, o plantão "entrou no ar" por erro técnico.

Internautas brincam

Mesmo com a explicação, Internautas resolveram brincar com o acontecimento. Em todos eles, o assunto em comum: o medo pelo tema que poderia ser anunciado durante a programação.

Foto: reprodução/Twitter

Enquanto isso, houve quem lembrasse da pessoa responsável por ajustar a veiculação de vinhetas durante o trabalho na emissora. Não faltaram, inclusive, piadas relacionadas aos estagiários.