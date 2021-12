Pivô de novo rompimento entre Maiara e Fernando Zor se pronuncia: "Ele falou que tava solteiro"

A massoterapeuta Francieli Padilha, apontada como suposto pivô do novo término entre os sertanejos Maiara e Fernando Zor, se pronunciou sobre o caso nesta sábado (24).

Utilizando o perfil pessoal no Instagram, Francieli gravou uma série de vídeos explicando o que teria acontecido na noite de quinta-feira (23).

"Oi gente, boa tarde. Eu vim só me pronunciar aqui porque o povo tá descendo a lenha em mim. E eu quero falar que deveriam estar falando isso pro Fernando, não pra mim", inicia a massoterapeuta.

Em seguida, ela revela que o cantor falou que era solteiro e que ele tomou a iniciativa das investidas.

Francieli Padilha Massoterapeuta "A galera me julgando, falando um monte. Ele falou que tava solteiro, eu dancei com ele porque ele me chamou, não fui eu que fui pedir. E vocês deveriam estar descendo a lenha nele, porque eu sou solteira, eu cuido da minha vida, eu não tenho tempo de cuidar da vida dos outros"

A massoterapeuta ainda disse estar sofrendo ameaças dos fã-clubes e até mesmo uma advertência do perfil oficial da dupla.

Conforme print, a mensagem alerta que a mulher "fale e aja com a verdade", "sob pena de responder por informação falsa e difamação".

Legenda: Francieli relata ter recebido ameaça de processo do perfil oficial da dupla Fernando e Sorocaba. Foto: Reprodução

Entenda o caso

Na noite desta sexta (24), a cantora Maiara publicou um vídeo com a legenda "Boa noite para você que ganhou dois pares de chifre no Natal".

A sertaneja ainda postou um segundo vídeo enquanto arrumava o cabelo e ouvia a música Presepada que canta com a irmã Maraisa e a amiga Marília Mendonça.

No vídeo, ela ainda escreve: "Era tudo o que eu precisava pra encerrar o ano com chave de ouro. Marília Mendonça, eu devia ter te escutado mais. Responsabilidade zero". Alguns minutos após as publicações, ela deletou os vídeos.

Legenda: Maiara comenta nova decepção amorosa no Instagram Foto: Reprodução

As declarações foram feitas após rumores de que o então namorado teria a traído na noite anterior em festa em Guarapuava (PR).

A sugestão é baseada em uma foto ousada do cantor ao lado de Francieli. Também circulam vídeos em que Fernando parece convidar a massoterapeuta para o palco e dança colado a ela.

Defesa de Fernando

Após as declarações de Maiara, Fernando desmentiu a namorada sobre a traição. O cantor esclareceu que estava em um bar após show em Guarapuava e que tirou fotos com várias pessoas, incluindo mulheres, mas que nada além disso teria acontecido.

"As pessoas pediam pra tirar foto e eu, assim, normal, conversando com todo mundo, como eu sempre faço. Sempre, sempre fiz isso! Eu não nego foto pra ninguém. E aí a Maiara cai nas pilhas de hater?", afirmou.

Fernando também revelou que tentou conversar com Maiara, mas foi bloqueado pela ex-namorada.

"Ela está fora de si, e não adianta, eu não quero ficar falando, retrucando, porque é muita coisa, sabe? É duro! Porque não aconteceu nada, nada!", salientou.

Em resposta às declarações do sertanejo, internautas passaram a criticar a fala e posicionamento de Fernando, especialmente o trecho em que ele alega que Maiara "está fora de si".

No Twitter, fãs da cantora subiram a #maiaramerecerespeito que chegou aos assuntos mais comentados da rede social neste sábado (25).