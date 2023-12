Picanha e vatapá estão entre melhores pratos do mundo; veja lista

A picanha e o vatapá estão entre os 20 melhores pratos do mundo no ranking do guia TasteAtlas. A lista foi montada a partir da avaliações de usuários do site.

Tipo de corte de carne bovina tipicamente brasileira, a picanha ocupou o 1º lugar, com 4,75 de 5 estrelas. Já o vatapá, prato típico da culinária afro-brasileira e muito popular no Nordeste, ficou em 16º, com 4.61 na avaliação.

A lista completa é composta por 100 pratos de diversos países, incluindo a pizza napoletana, da Itália, e chateaubriand, da França. Outros dois pratos brasileiros também aparecem no raking: o escondidinho, em 58º lugar, e o tutu de feijão, em 93º.

Veja a lista:

Melhores cozinhas do mundo

O guia ainda elegeu os países com as melhores cozinhas do mundo. A Itália ocupou o 1º lugar, com 4.65 de 5 estrelas. Já o Brasil ficou em 12º lugar, com 4.52.

Também foi divulgado o ranking com as 100 cidades com as melhores comidas. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador e Belo Horizonte aparecem na lista.