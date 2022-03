Perlla decide encerrar carreira na música, afirma jornal

Perlla, de 32 anoz, voz do sucesso 'Tremendo Vacilão', decidiu encerrar a carreira como cantora, segundo informou publicação do jonal Extra. Empresária e influenciadora digital, a artista estaria disposta a investir nas duas novas áreas, já que possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

A mudança, inclusive, estaria acontecendo com o apoio do atual namorado de Perlla, o empresário Patrick Abrahão. Ele trabalha em uma empresa de criptoactivos, que são investimentos virtuais, e é milionário aos 24 anos.

Novo estilo

Nas redes sociais, continua o Extra, Perlla também tem feito um reposicionamento de imagem, adotando um estilo mais sóbrio e abrindo mão das roupas mais sensuais que vestia como cantora.

Perlla e Patrick já chegaram na marca de um ano de relacionamento, compartilhando imagens juntos nas redes sociais.