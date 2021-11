Perfil de Charlie Brown Jr. rebate críticas de ex-músicos da banda nas redes sociais

O perfil da banda 'Charlie Brown Jr.' no Instagram falou, nesta segunda (1º), sobre a saída dos guitarristas Marcos Britto, o Marcão, e Thiago Castanho da tour de comemoração do grupo aos músicos Chorão e Champignon. O posicionamento veio após declaração dos dois músicos, que criticaram os administradores da Tour Chorão 50 e o filho de Chorão, Alexandre Abrão.

Em resposta, o grupo declarou que deseja sucesso aos dois, além de falar sobre a questão dos direitos autorais relacionados ao Charlie Brown Jr. Veja:

"Desejamos ao Thiago e ao Marcão nada mais do que sucesso em seus trabalhos pessoais. Porém, independentemente do nosso respeito a cada um, não será amparada nem admitida qualquer tentativa de se tomar à força o nome e os projetos do Charlie Brown Jr.", disse o perfil.

Ainda conforme o comunicado, a conduta em questão estaria desrespeitando o legado do cantor Chorão, que faleceu em março de 2013. "Isso jamais será aceito, seja de quem for. Agradecemos as inúmeras mensagens de apoio e alertamos a todos de que divulgações não autorizadas sobre celebrações e perfis paralelos não representam o Charlie Brown Jr.", continuou o texto.

Saída da turnê

A turnê comemorativa da banda havia sido anunciada em fevereiro deste ano. Entretanto, Marco Britto e Thiago Castanho anunciaram que estariam fora, atrelando os conceitos de "ego, vaidade e ganância" à organização.

Legenda: Os músicos utilizaram o Instagram para deixar o comunicado ao público da banda Foto: reprodução/Instagram

"Não concordamos com atitudes imaturas e irresponsáveis de quem diz estar à frente do negócio, o mesmo que provoca e debocha de pessoas e importantes veículos de comunicação, fazendo respingar sujeira na imagem de todos que estavam ali e inclusive na memória do Chorão", escreveram os dois.