'Perdi o controle de minha imagem', desabafa Eliana após ser fotografada de biquíni por paparazzi

Eliana foi flagrada de biquíni por um paparazzi no último fim de semana, enquanto aproveitava um dia de sol com a família, em um hotel de luxo do Rio de Janeiro.

O fim de semana de diversão, porém, rendeu um susto para a apresentadora, após ver a imagem do seu corpo e de sua filha expostos na internet.

Nesta terça-feira (14) Eliana publicou um desabafo, falando sobre a exposição do corpo feminino, em geral, está sob constante julgamento e exposição.

"Em 32 anos de carreira, NUNCA fui flagrada desta maneira. Foi tão estranho, invasivo, perdi o controle de minha imagem. Na hora, senti taquicardia, minha mão ficou suada, fiquei sem ar. Acredita que parei pra me questionar se errei de ter ido à praia e depois ter subido pra piscina do hotel de amigos queridos? Passadas algumas horas, percebi que deveria falar sobre algo que por anos me incomodou. Resolvi eu mesma postar, já que, inevitavelmente, minha foto já não é mais minha, virou algo de 'todos'", escreveu.

"Somos julgadas o tempo todo"

Apesar do susto com a ação invasiva do fotógrafo, Eliana garantiu que está se sentindo livre, com a maturidade.

"Por muitos anos, deixei de brincar numa praia com meus filhos com receio de ter meu corpo exposto e lançado ao julgamento. É comum a sensação de não sermos donas da nossa própria imagem e dos nossos próprios corpos, mesmo não sendo famosas. Quantas vezes você presenciou uma mulher sendo fotografada sem autorização, na academia enquanto só queria treinar, na praia enquanto só queria se divertir?", questionou a apresentadora.

"Hoje eu penso: por que você se privou tanto? Porque sentia o peso de ser uma figura pública e alguém reparar em mim. Numa celulite, numa estria, em alguma imperfeição de uma foto roubada - e na sensação de invasão e falta de controle que isso traria. Aquela cobrança que vivemos pelo simples fato de sermos mulheres. A cobrança com o corpo (se é magro, gordo, flácido ou musculoso) é sempre maior pra nós. Somos julgadas o tempo todo. Os nossos corpos viram assunto. O que importa? O que muda?! Pra quem julga, nada! Pra quem é julgado, vira uma prisão que só notei depois de muitos 'mergulhos' perdidos nesta vida".