Pedro Scooby justifica motivo de não falar sobre diagnóstico da filha caçula

O ex-BBB e surfista Pedro Scooby participou, nesta quarta-feira (18), do “Encontro”, e falou sobre a saúda da filha caçula, Aurora, fruto do relacionamento com a modelo Cintia Dicker. A bebê nasceu dia 26 de dezembro e já passou por procedimentos cirúrgicos, mas o casal ainda não falou publicamente sobre o que ela tem.

No programa, Scooby disse que Cintia falará sobre o diagnóstico de Aurora caso considere necessário. “Eu falei que ia deixar a mãe falar sobre isso, porque acho que foi um momento que para mãe ainda foi mais difícil do que para mim como pai. Se um dia ela resolver falar, vai ficar por conta dela”.

O ex-BBB ainda disse que resolveu voltar a morar no Brasil ao saber que Aurora precisaria de cirurgia. “Inclusive foi um dos motivos para a gente voltar a morar no Brasil, porque graças a Deus, os maiores especialistas sobre o que ela tinha estão no Brasil”.

Antes, Scooby morava em Portugal, mesmo país onde mora Luana Piovani, sua ex-mulher, com quem tem outros três filhos, Bem, Liz e Dom.