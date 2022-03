Pedro Scooby foi de penetra em casamento de Douglas Silva; veja vídeo

Um vídeo curioso e engraçado foi postado no perfil do Instagram do ator Douglas Silva, nesta terça-feira (15). Os administradores da conta do confinado no BBB 22 revelaram imagens de Pedro Scooby no casamento de DG — o detalhe é que o surfista não foi convidado oficialmente.

"Alerta penetra. Em 2008, a festa de casamento do DG e da Carol Samarão, foi invadida por um penetra… E não era nada menos que ele, sim, ele mesmo: Pedro Scooby", diz texto na publicação.

Veja encontro:

No vídeo, o surfista Pedro Scooby aparece parabenizando e apertando as mãos dos noivos.

Amizade no BBB 22

O vídeo chama atenção pelo reencontro de Douglas Silva e Pedro Scooby no BBB 22. No programa, eles formaram grande amizade e estão em mesmo grupo de aliados com Paulo André e Arthur Aguiar.