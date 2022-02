Pedro Scooby dá recado para Laís após prova no BBB 22: 'não tente entrar na mente de um atleta'

Pedro Scooby, um dos vencedores da prova do Líder desta semana no BBB 22, aproveitou o fim da disputa para dar um recado a Laís, dupla de Jade Picon e última das eliminadas na manhã desta sexta (25). "Não tente entrar na mente de um atleta", disse o surfista.

O recado veio no jardim da casa, enquanto conversa com Laís e Tiago Abravanel. Pedro Scooby explicou que as "provocações" de Laís durante a prova de resistência deram ainda mais força a ele e Paulo André, que é corredor.

"Vou te falar uma parada. Isso é para você aprender até o final do BBB. Não tente entrar na mente de um atleta, que é o lugar mais confortável que ele sente", disse Scooby.

Logo depois, ele relatou para Tiago Abravanel como reagiu com Paulo André durante a prova. "Ela dava essa zoada na gente, eu olhava para o PA e dava só uma piscadinha. Se precisar ficar 48 horas, 72 horas, a gente vai ficar", contou aos risos.

"Não tenta entrar na mente de um atleta, que é o lugar mais confortável que ele se sente." (Scooby para Laís) #BBB22 pic.twitter.com/lvPjJxxSwi — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) February 25, 2022

Prova do Líder

Logo após Jade Picon urinar na área de prova, ela e Laís Caldas foram eliminadas da disputa, deixando a liderança para Pedro Scooby e Paulo André.

Até o momento, não se sabe qual dos dois ficará com o poder máximo do jogo esta semana, mas a dupla deve ser consagrada durante a edição do programa nesta sexta-feira (25).