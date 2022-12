Pedro Paulo Rangel começa a despertar; hospital considera retirar respirador

Internado desde novembro para tratar um enfisema pulmonar, o ator Pedro Paulo Rangel, de 74 anos, começou a despertar nesta sexta-feira (16) e a Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, considera tirar o respirador.

Como Pedro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, os médicos seguem avaliando o quadro de saúde dele.

"Nesta sexta-feira (16), a equipe médica irá iniciar a avaliação para retirada do respirador. A resposta à infecção é positiva e sustentada nos últimos dias, porém houve alteração da função renal. O quadro permanece grave", declarou a unidade de saúde.

Na última quarta-feira (14), a sedação foi desligada na busca de retirar a ventilação mecânica.

Pedro Paulo foi internado no início de novembro no Hospital Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Ele trata os efeitos da doença pulmonar obstrutiva crônica, com a qual convive há 20 anos.

O artista foi diagnosticado com a doença no início dos anos 2000, como reflexo de anos de vício em cigarro, como revelou em entrevista ao jornal Extra, em outubro deste ano.

"Parei de fumar em 1988. Adotei uma vida saudável, aprendi a nadar, andava na praia... E em 2002 soube que estava doente. Eu não senti a doença, eu a descobri. É traiçoeira. Quando aparece, não tem mais chance", disse o ator na entrevista.