Pedro Leonardo e Thais Gebelein reatam relacionamento três dias após término, diz colunista

O cantor Pedro Leonardo, filho do sertanejo Leonardo, e a influenciadora Thais Gebelein reataram o relacionamento, três dias após anunciarem o término.

A informação foi divulgada pelo colunista Léo Dias, do Metrópoles, nesta quarta-feira (23).

Fontes próximas do casal afirmaram que a separação foi anunciada de forma impulsiva, durante uma briga dos dois, segundo a coluna. Até o momento, Leonardo e Thais não se pronunciaram sobre a possível volta.

Eles devem viajar juntos para um evento de Leonardo, no próximo domingo (27), ainda conforme amigos do casal.

Término

Thais comunicou o término do casamento de 12 anos com Pedro no domingo (20), em sua conta no Instagram. Eles são pais de Maria Sophia e Maria Vitória.

“Vamos manter o que for preciso para criar as nossas filhas, mas hoje será melhor assim", dizia o comunicado sobre a separação.

Ela afirmou estar vivendo um período desafiador, mas que sabia o que seria necessário para o momento. “São coisas da vida que deixam a gente sem chão, tudo de uma vez, igual uma tempestade, mas vai passar", disse Thais.

Pedro Leonardo não se pronunciou em suas redes sociais desde então. Ele trancou os comentários da última publicação no Instagram, após internautas questionarem sobre o término.