Pedras para limpar o ambiente: veja como podem melhorar a energia

Existem diversos tipos de pedras e cristais com propriedades. Luana Sudré e Yara Vieira, do Astrocentro, trazem algumas dessas. Confira:

Quartzo branco

Esse cristal é bem coringa e limpa as energias de qualquer ambiente. Além de limpar o ambiente, o quartzo branco pode aumentar sua autoestima e proteger contra pesadelos. Logo, ajuda a melhorar o sono. A forma de uso e deixar no ambiente que deseja.

Turmalina preta

Legenda: Turmalina também é conhecida pelas propriedades Foto: Shutterstock

Absorve as energias negativas, neutralizando o ambiente por meio das partículas elétricas que emite. Vale super a pena investir nela para a mesa do escritório ou carregar no bolso.

Onix

Essa pedra é uma das mais indicadas para limpeza energética. Também chamada de "vassoura de bruxa" por seu formato, você pode usar ela de diversas maneiras: passando pelo corpo ou deixando no ambiente. O principal é pensar que as energias negativas estão se afastando.

Selenita

Legenda: A selenita é conhecida pela purificação Foto: Shutterstock

O cristal da Selenita é muito usado para quem quer purificar o ambiente. Como consequência, acontece uma conexão com seus guias espirituais e uma elevação do entendimento relacionado. Tanto serve para ser deixada no local quanto para ser carregada em pingentes, como pulseiras e colares.

Mais dicas para limpar o ambiente

Não adianta investir todo seu dinheiro em cristais e esperar que os mesmos operem um milagre. Existem outros pontos que precisam ser observados, veja as dicas de Yara Vieira:

● Se você divide a casa com outras pessoas, esteja certa que elas também estão dispostas a renovar as energias para que juntos possam estimular o fluxo de energia em todo o espaço.

● Faça a limpeza energética quando sua energia também estiver em alta.

Pense em como preencher o vazio da limpeza física e em como essa renovação de energia irá beneficiar a sua vida.

● Antes de começar a limpeza energética arrume o espaço físico. Passe a vassoura, aspire o pó e elimine toda a desordem.

● Tome um banho ou, pelo menos, lave as mãos e o rosto antes de começar.

● Guarde comidas e bebidas em armários fechados.

● Retire joias e objetos de metal, se possível trabalhe descalço.

● Trabalhe sozinho ou com quem entenda o que você está fazendo.

● Trabalhe em silêncio.

● Deixe uma porta ou janela aberta para que a energia estagnada possa sair.

● Arregace as mangas e sensibilize as mãos esfregando uma na outra.

Se sentir medo ou apreensão na sua casa, isso indica a presença de entidades astrais ou energias muito pesadas no ambiente. Se preferir peça a ajuda de alguém mais experiente para um ritual de purificação do ambiente.

O Astrocentro

Somos uma plataforma de consultas esotéricas com os melhores especialistas. Nosso objetivo é te ajudar com suas dúvidas, questões e desafios que pode esbarrar em sua jornada. Quer mais dicas de Feng Shui? No blog do Astrocentro, você encontra.