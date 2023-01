Peça com Antonio Fagundes tem tumulto após espectadores chegarem atrasados; polícia é acionada

Uma confusão foi registrada no Teatro Clara Nunes, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde está em cartaz a peça “Baixa Terapia”, com o ator Antonio Fagundes no elenco. Espectadores causaram o tumulto no último sábado (14) após o acesso ao espetáculo ter sido fechado no começo da apresentação, e as pessoas que estavam atrasadas não puderam entrar. As informações são do portal g1.

A Polícia Militar foi chamada para conter o público. Segundo a assessoria da peça, o motivo de não permitir a entrada após o início do espetáculo é o incômodo causado às pessoas que chegaram com antecedência e já estavam acomodadas no teatro.

"Em não permitir a entrada depois do início da peça, temos como único objetivo preservar o espetáculo para todos os espectadores que já se encontram na sala assistindo à peça em curso. Todos nós sabemos o transtorno e incômodo que pessoas entrando atrasadas numa sala escura, falando, usando a lanterna dos celulares e procurando seus lugares para se sentar trarão injustamente aos demais espectadores, aqueles que se programaram para chegar com antecedência ao teatro”, diz a produção de “Baixa Terapia” no comunicado.

Antonio Fagundes se pronuncia

O ator Antonio Fagundes também se pronunciou sobre o transtorno em entrevista ao Jornal O Globo. Para o artista, trata-se de um problema cultural.

"Eu me sinto até desconfortável de falar sobre isso, porque é como se a gente tivesse que explicar para as pessoas o que significa a palavra ‘começa’. Se uma peça começa às 20h, a pessoa não pode chegar no teatro faltando dois minutos para as 20h e achar que ela está no direito de atrapalhar as outras pessoas. Esse não é um problema particular do Rio de Janeiro. É um problema cultural nosso", disse o ator.

Conforme a publicação, a Polícia Militar foi acionada na noite de sábado para verificar uma ocorrência no local. Quando chegaram ao teatro, no Shopping da Gávea, encontraram um princípio de tumulto entre os espectadores da peça.

A PM informou que a confusão foi contida e ninguém chegou a ser conduzido para a delegacia.