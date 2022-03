Peaky Blinders: estreia da 6ª temporada com recorde de audiência

A série Peaky Blinders ganhou a sexta temporada e já marcou grandes índices na TV inglesa. A estreia, que aconteceu no domingo (27), foi assistida por uma média de 3,8 milhões de pessoas no Reino Unido — sinalizada pela mídia como a maior audiência em uma nova temporada da série em todos os tempos.

Conforme o site Deadline, o novo episódio, que foi exibido na BBC One, ficou na frente da audiência média de 3,7 milhões de pessoas que assistiram ao lançamento da 5ª temporada.

Veja trailer:

O número do capítulo do último final de semana também igualou o recorde que havia sido conquistado pelo último episódio da 5ª temporada, que foi ao ar em setembro de 2019.

Os dados apontam que cerca de 21% dos televisores do Reino Unido estavam ligados no canal que estava exibindo Peaky Blinders no domingo.

No pico da audiência, mais de 4 milhões de espectadores estavam acompanhando o desenrolar da história de Thomas Shelby.

A sexta temporada de Peaky Blinders está sendo exibida somente pela BBC One e não tem data para chegar no catálogo da Netflix. Depois da leva de novos episódios, a série ganhará um filme que dará um final para a história.