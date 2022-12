Paulo Muzy se envolve em polêmica com traição e esposa; entenda caso que viralizou

O médico e influenciador Paulo Muzy se envolveu em polêmica nas redes sociais, nesta quinta-feira (29), após a esposa publicar uma foto no Instagram com um outro homem. Um internauta brincou com a situação, insinuando que ele era traído pela nutricionista Roberta Carbonari Muzy. No entanto, ele negou traição ao rebater o comentário.

O caso acabou repercutindo, chegando a se tornar um dos assuntos mais comentados do Twitter. As informações são do Metrópoles.

A legenda da esposa dizia: “Lembra que falei que tenho filhos grandes adotados? Registro de um dia desses… na varanda de casa! Eu e Rubão, juntos, desde a primeira vez que ele bateu na minha salinha de estagiária de nutrição interessado em se cuidar melhor”.

Um internauta "imitou o som de boi", ao escrever “Paulo Muuuuuuuuuuzy”.

Em resposta, o atleta disse: “Chifre é como carro: depois que voce leva um, fica vendo em todo lugar. É divertido observar: toda pessoa que postar essa foto suspeitando da mesma coisa é porque já tomou um e agora ta procurando alguem para fazer dupla… já contei 3 chifrudos aqui. Vamos ver quantos serão.”

Repercussão da resposta

Devido às respostas, outros usuários passaram a comentar mais sobre o caso. "Sentiu demais", chegou a dizer um. Muzy, voltou a retrucar:

Paulo Muzy Influenciador “Não deixo barato uma ofensa, até porque quem ofende chama atenção para o que tem dentro de si. Até porque, por fora e na vida real, o comportamento é beeem diferente. O que é importante é de onde cada um de nós está teclando e o que tem pra fazer depois.”

Em outro comentário, o médico provocou: “Falou o menino com a fotinho do cãozinho que usa gíria americana porque tá acostumado a procurar o assunto no google. Cara, vocês estão tão longe de serem homens que não dá pra começar a ensinar. Vão terminar de pintar as unhas.”