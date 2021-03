Paulo Gustavo, internado com Covid-19, tem melhora nos pulmões e responde bem ao respirador

O ator Paulo Gustavo, que está internado com Covid-19 desde o dia 15 de março, apresentou melhora na função dos pulmões nesta quinta-feira (25). Conforme Thales Bretas, marido do artista, "hoje está sendo um dia feliz no hospital".

"Os pulmões dele estão melhorando e respondendo bem ao respirador. A melhora é progressiva, e embora seja um pouco mais lenta do que nós, ansiosos, gostaríamos, tenho certeza que em breve comemoraremos mais essa vitória!".

Famosos e amigos do humorista como Tatá Werneck, Fernanda Gentil, Fábio Jr e Isis Valverde comemoraram a publicação de Bretas no Instagram. "Cada pequena vitória é imensa pra gente", disse Gentil.

Déa Amaral, mãe de Paulo Gustavo, agradeceu o apoio recebido desde que o filho foi internado e comentou sobre o caso no Instagram. "A mão de Deus é que está me ajudando", escreveu Déa Amaral nessa quarta-feira (24).

Evolução

O artista apresentou evolução positiva no quadro de saúde desde que foi intubado no último domingo (21). Informações da equipe do ator apontam "curva de melhora".

“Os quadros clínico, laboratorial e radiológico do paciente demonstram boa resposta ao tratamento instituído pela equipe profissional, sobretudo nas últimas 72 horas. Continuamos confiantes em sua plena recuperação”, diz nota da equipe médica de Paulo Gustavo.

Ainda assim, o ator continua sob ventilação mecânica invasiva, adotada pelos médicos como forma de cessar parte das complicações pela infecção do coronavírus.