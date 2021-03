Paulo Gustavo apresenta nova melhora em meio à intubação por causa da Covid-19

Paulo Gustavo apresentou "curva de melhora" após intubação para tratamento contra a Covid-19, segundo apontam informações da equipe do ator e humorista. Intubado desde o último domingo (21), a evolução positiva do quadro de saúde do artista ocorreu nas últimas 72h.

O novo boletim da equipe médica de Paulo Gustavo comemorou os novos sinais, vistos em diversos aspectos nos últimos dias.

“Os quadros clínico, laboratorial e radiológico do paciente demonstram boa resposta ao tratamento instituído pela equipe profissional, sobretudo nas últimas 72 horas. Continuamos confiantes em sua plena recuperação”, afirma a nota.

Ainda assim, o ator continua sob ventilação mecânica invasiva, adotada pelos médicos como forma de cessar parte das complicações pela infecção do coronavírus.

A família do ator, que vem divulgando atualizações sobre o estado de saúde, continuou agradecendo as boas energias, além pedir pelas orações para que a recuperação ocorra de forma rápida.

Internação e tratamento

A internação de Paulo Gustavo foi orientada por médicos, e aconteceu em um hospital particular do Rio de Janeiro no último dia 13 de março.

Na última sexta-feira (19), a equipe do ator e humorista disse, em nota, que os sinais de melhora estavam sendo constantes dos pontos de vista clínico, laboratorial e tomográfico.

Sendo assim, no comunicado do dia em questão, a família do ator disse estar confiante dos próximos passos. "Paulo e sua família agradecem todas as orações e mensagens de apoio por sua recuperação", informava a nota.

No entanto, a intubação foi necessária após análise da equipe médica. Com a divulgação da medida de saúde, a equipe fez questão de ressaltar que o artista estava plenamente "consciente de seu estado".