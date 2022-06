Paulo César Pereio recebe visita da família no Retiro dos Artistas, aos 81 anos

O ator Paulo César Pereio, de 81 anos, recebeu visita do filho João Velho e do neto Pedro, no Retiro dos Artistas, onde mora desde 2020.

Via redes sociais, João Velho compartilhou registros do encontro. "Meu pai, meu sobrinho e eu, zoando", escreveu ele na legenda das fotos em que o artista aparece em poses descontraídas.

João é fruto do relacionamento de Paulo César com Cissa Guimarães. Já Pedro é filho de Lara, primogênita do ator com a atriz e apresentadora Neila Tavares.

No Retiro dos Artistas, o ator tem a companhia de outros conhecidos do grande público, como Rui Rezende, da novela "Roque Santeiro", e da atriz Maria Lúcia Dahl, cujo último trabalho foi em "Aquele beijo", em 2011.