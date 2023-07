Paulo Betti e Dadá Coelho se confundem e vão ao aniversário de Andreia Horta no dia errado

O casal de atores Paulo Betti e Dadá Coelho foi ao aniversário da atriz Andréia Horta, que completou 40 anos na quinta-feira (27), mas ao chegar na casa da artista, eles percebem que erraram a data da comemoração. Dadá mostrou a confusão em suas redes sociais.

“Eu e Paulo Betti nos arrumamos para ir à festa de aniversário da Andréia Horta. Detalhe: é só amanhã”, escreveu a atriz na legenda do vídeo, publicado ontem, no qual os três se divertem com a situação. A festa de Andreia acontece somente neste sábado (29).

Dadá ainda exibiu outro vídeo, brincando com a atriz Camilla Rodrigues, que cometeu o mesmo erro em 2015, quando foi no dia errado para o casamento de Paulo Gustavo e Thales Bretas. “Em tempo, não deixem esse vídeo da Camila morrer”, brincou ela.

Comentários

Nos comentários, vários famosos se divertiram com a situação. “Gente, que coisa maravilhosa. Estou quase indo aí beber com vocês”, publicou Emanuelle Araújo. “Estou curioso para saber se você vai voltar com o mesmo look”, brincou Sérgio Malheiros.