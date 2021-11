Paulinho Serra relembra namoro com Vera Fischer: 'é uma mulher incrível'

O humorista Paulinho Serra concedeu entrevista ao podcast 'Inteligência Ltda', no Youtube, e falou sobre o affair que teve com a atriz Vera Fischer. O romance começou quando ele tinha 25 anos, logo após eles se esbarrarem em uma festa.

No período, ele explicou, a presença dos fotógrafos ficou cada vez mais constante, justamente por conta do assédio relacionado à Vera.

Ainda assim, sobre o relacionamento, ele foi só elogios. "Preciso nem falar, todo mundo sabe que ela é uma mulher incrível. O talento, a cultura dela no cinema gigante. Assiste a filmes para caramba. Aprendi a ter uma postura autocrítica maior, aprendi a ter uma autoestima elevada", ressaltou. Veja a entrevista:

Por conta disso, o humorista disse ter se sentido bem com todo o envolvimento. "Ela olhava nos meus olhos e dizia: 'Cara, você é maravilhoso. Tem que acreditar nisso'. E isso era importante ouvir", confirmou, relatando também que em muitos casos o parceiro pode colocar a outra pessoa para baixo.

Preocupações

Casado com Rafaela Almeida atualmente, com quem tem três filhos, Paulinho também teve preocupações na época. Uma delas, ele contou, foi superada ao entender a situação que o cercava.

"A gente sempre quer saber como é a vida de alguém famoso. Pô, eu fui do zero para a escala número 1 do assédio, na época do paparazzo. Saía de casa, tinha uma cara de moto querendo de foto", começou.

Entretanto, ele não fugiu desses momentos. "Falava: 'Pô, irmão, tirar foto minha? Me dá uma carona até a rodoviária ali'. Os caras me adoravam, porque conversava com todos eles", revelou.