Paulinho da Viola tem 'boa evolução', mas segue internado e sem previsão de alta

O cantor Paulinho da Viola apresentou uma "boa evolução" após realizar uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino, mas segue internado e sem previsão de alta na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

O artista precisou cancelar um show que faria no domingo (30) depois de passar mal e ter um sangramento digestivo. No dia seguinte, ele reagiu bem à operação, segundo boletim médico assinado pelo cirurgião Octávio Vaz.

"[O Paulinho] Permanece no Centro de Tratamento Intensivo, com hidratação venosa e fisioterapia. Seus exames estão normais e sua recuperação, dentro do esperado", diz trecho do documento.

Exames a que Paulinho foi submetido na segunda-feira (31) indicam a existência de um GIST - sigla em inglês que significa tumor estromal gastrointestinal. Logo depois, ele passou por uma enterectomia, cirurgia para retirada de uma parte do intestino.

Segundo a reportagem, o tumor foi extirpado na cirurgia, e agora Paulinho fará um tratamento medicamentoso para evitar um retorno do câncer, que deve durar cerca de três anos e não vai incluir quimio ou radioterapia.

Agenda de shows cancelada

O sambista tinha show marcado no Centro de Eventos da UFSC, em Florianópolis, Santa Catarina, no próximo sábado, 5 de agosto, mas a apresentação também será cancelada. O restante da agenda de shows será avaliada após uma posição médica.