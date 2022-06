Paula Amorim, do BBB, dá à luz ao primeiro filho com Breno Simões

A ex-BBB e ex-No Limite Paula Amorim deu à luz ao primeiro filho, Theo, fruto do relacionamento com Breno Simões. O bebê nasceu com 3.1 kg e 49 centímetros.

A notícia do nascimento foi confirmada pela assessoria de imprensa da influenciadora digital no Stories do Instagram nesta sexta-feira (17).

Paula havia publicado alguns detalhes da ida à maternidade na última quinta-feira (16). Breno também aproveitou para registrar momentos antes do parto ao lado da companheira.

Veja foto

Foto: Reprodução/Instagram

"Eu só sei amar, amar e amar. Quando acho que já conheci todas as suas qualidades, você vem e ainda me surpreende", escreveu ele na legenda da foto.

Amorim também mostrou aos fãs o quarto onde Theo nasceu, que estava cheio de mensagens e fotos carinhosas em homenagem ao bebê.

Paula e Breno estão juntos desde 2018, quando se conheceram durante a 18ª edição do programa Big Brother Brasil.