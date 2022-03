Patrícia Poeta vive namoro com empresário Marcelo Tomasoni, diz jornal

A jornalista Patricia Poeta vive um novo amor, segundo publicação do jornal Extra. A apresentadora do "É de Casa" está namorando o piloto e empresário paulista Marcelo Tomasoni.



Segundo publicação do veículo carioca, os dois estão juntos há cerca de três meses e ainda não fizeram uma aparição púbica.

Por conta da relação com Marcelo, Patrícia se apaixonou pelo ciclismo. A jornalista tem se dedicado ao esporte como um novo hobby e já percorre longas distâncias.

De acordo com o jornal carioca, no último fim de semana, os dois chamaram atenção dos moradores de Guapimirim, na região serrana do Rio. Tomasoni levou Patrícia para pedalar com um grupo de ciclistas, que costuma fazer passeios de longa distância.

No início de março, a jornalista percorreu 60 km de bicicleta de Pindamonhangaba até a Basílica de Aparecida, em Aparecida do Norte.