Participantes do BBB 22 passam por testes de Covid no confinamento

Os participantes do Big Brother Brasil 22 estão passando por uma série de testes de Covid-19 na tarde desta quinta-feira (3). Os exames são realizados após alguns deles apresentarem sintomas gripais, como tosse, no confinamento.

Confessionário

Nas redes sociais, vídeos dos brothers se preparando para entrar no confessionário, local onde os testes seriam feitos, viralizaram no início desta tarde.

Jade Picon, por exemplo, foi uma das primeiras confinadas a fazer o teste. "Enfiaram dois cotonetes em cada nariz meu, vai ser todo mundo", disse a jovem. Veja:

jade contou que tão chamando todos os participantes no confessionário pra fazer teste da covid #bbb22 pic.twitter.com/FZw4iL3fpy — paiva #bbb22 (@paiva) February 3, 2022

Até o momento, a emissora não se pronunciou sobre quando os resultados dos testes serão divulgados.

Ofício

Segundo a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) o governo do Rio de Janeiro recebeu um ofício para que testes fossem realizados entre os confinados. "Pedi no ofício que, em caso de positivo, que as pessoas sejam isoladas e o programa suspenso", disse.

Em entrevista, Zambelli afirmou que a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro teria autorização para entrar no reality e fazer a testagem.