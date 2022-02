Participantes da Casa de Vidro do BBB 22 serão anunciados nesta quarta (9); veja o que se sabe

Após muita especulação, os participantes da Casa de Vidro do BBB 22 serão revelados ao público nesta quarta-feira (9). O anúncio foi dado pelo apresentador Tadeu Schmidt, após a eliminação de Naiara Azevedo, no programa da terça (8).

"Amanhã, você vai saber aqui no programa quem são os dois moradores da Casa de Vidro", disse Schmidt.

O que se sabe sobre a Casa de Vidro?

A estrutura será montada na próxima sexta-feira (11), no interior da própria casa do Big Brother. Segundo a apresentadora Ana Furtado, a casa será montada na academia.

Serão dois participantes, um homem e uma mulher, ambos do grupo "Pipoca". O público decidirá se a dupla entrará. Segundo Tadeu, só será possível votar pela entrada de ambos ou de nenhum, não sendo possível escolher somente um dos novos participantes.

O resultado da votação será revelado no domingo (13), antes da formação do paredão. Caso o público aprove a entrada, eles estarão imunes na votação. No entanto, terão que dar um voto aberto em consenso.

Os candidatos já estão confinados e vacinados. Eles foram testados e passarão pelo período de quarentena. Segundo o gshow, antes de entrarem na casa eles serão testados novamente.

Possível participante

Embora a identidade dos candidatos a 'brothers' ainda não seja conhecida, um nome já foi especulado Segundo o colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, um dos participantes é o advogado Gustavo Marsengo, de 31 anos, de Curitiba, no Paraná.

Segundo perfil montado pelo jornalista, o advogado foi demitido de seu posto no Tribunal de Justiça em meados de 2021 e está desempregado. O BBB 22 será uma das chances de fazê-lo mudar de vida, conforme prevê Leo Dias.

Ainda segundo Dias, fontes próximos a Gustavo comentaram que ele está disposto a fazer um jogo marcante e "se jogar", sendo um perfil parecido com o de Felipe Prior, do BBB 20.

Não há informações sobre a mulher que deve entrar na casa.