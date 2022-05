Participante do 'Túnel do amor' é expulso por assédio

Recém-chegado ao reality "Túnel do Amor", do Multishow, o participante Allan Bonne acabou sendo expulso por um episódio de assédio contra Maíra Labanca. O programa já foi gravado, e a saída dele será exibida na edição da próxima sexta-feira (13). As informações são do jornal Extra.

Após uma bebedeira, o integrante da casa Grafite foi consolar Maíra e ultrapassou os limites. O Multishow exibiu a cena em que Allan tenta se deitar ao lado dela, que nega a companhia.

Em um momento, o rapaz acaricia a moça e levanta a blusa que ela vestia enquanto estava em pé em cima de uma das camas. "Para! Você está louco?", retrucou Maíra. O comportamento de Allan gerou revolta nas redes sociais, e muitos usuários pediram sua expulsão.

Sobre o caso, o Multishow se posicionou afirmando não haver tolerância quando as regras de convivência são desrespeitadas. Segundo o canal, as cenas serão exibidas cronologicamente.

"O 'Túnel do amor' é um reality de relacionamentos e, durante a temporada, acontecem momentos de intimidade entre os participantes. As relações devem obedecer o regulamento, que é de conhecimento de todos, e não há tolerância quando regras de convivência são desrespeitadas. Assim aconteceu nesta edição. Tão logo a produção recebeu os relatos envolvendo dois participantes, medidas foram tomadas. E, em nome da transparência e do respeito ao público do Multishow e também de acordo com a vontade dos envolvidos, tudo será mostrado no programa, na ordem cronológica dos acontecimentos", disse o canal.

Participante alega distorção

Diante da repercussão, Allan disse nas redes sociais que fará um pronunciamento oficial sobre o caso, e alegou que a edição do programa favorece uma polêmica, minimizando as acusações.

"Bom dia. Hoje tem um ao vivo para vocês entenderem mais esse 'rolê' do 'Túnel'. Muita coisa foi editada do rolê todo que aconteceu dentro da casa. E o programa tirou vários rolês que aconteceram antes (risos) do que está sendo mostrado. Reality show é polêmica. Querem realmente saber o que aconteceu? Me acompanhem", escreveu.