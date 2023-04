Participante de Casamento às Cegas nega affair com Gustavo e pede fim de ‘hate’

Participante do reality show da Netflix Casamento às Cegas Brasil, Vanessa Carvalho divulgou uma nota assinada por sua assessoria de imprensa negando qualquer envolvimento amoroso com o ex-BBB Gustavo Benedeti. Na mesma nota, ela pede o fim dos ataques dos fãs do casal GusKey.

“Além de Vanessa não ter vivido nenhum tipo de relação amorosa com Gustavo Benedeti, ela está cansada de receber hate por algo que nunca aconteceu e que não existe. Vanessa e Gustavo são amigos. A influencer não foi pivô do término de nenhum relacionamento. Vanessa está com a cabeça tranquila sobre a situação”, diz a nota.

As especulações sobre o possível romance começou quando Vanessa passou a interagir com Gustavo nas redes, através de comentários e likes. Os dois também passaram a se seguir recentemente.

Legenda: Vanessa negou ter vivido uma relação amorosa com Gustavo Foto: Reprodução/Instagram

Fim do namoro

Gustavo e Key Alves divulgaram o fim do namoro na terça-feira (4). Ele se pronunciou primeiro e a atleta, em seguida, disse que o término não foi amigável. A ex-sister também publicou fotos chorando no Instagram devido à situação.