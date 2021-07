Paris Hilton está grávida do 1º filho aos 40 anos, diz site norte-americano

A socialite Paris Hilton, de 40 anos, está grávida do primeiro filho, segundo informa publicação do site Page Six. A criança é fruto do relacionamento dela com o empresário Carter Reum.

A novidade acontece logo após o anúncio feito por Paris sobre um processo árduo de fertilização in vitro.

Legenda: Paris e Carter noivaram no início deste ano Foto: reprodução/Instagram

Em entrevista a um podcast, o 'Trend Reporter', a socialite também comentou sobre o relacionamento com Reum. "Ele é apenas o cara dos meus sonhos, 100%", explicou ao citá-lo como único.

Noivado do casal

Ainda na mesma conversa, Paris Hilton falou sobre o desejo de oficializar a união diante de amigos e familiares do casal.

"Nós conversamos sobre o tempo todo, escolher o nome do nosso bebê e tudo isso", relatou.

Após um ano de namoro, Paris e Carter ficaram noivos no início deste ano. O pedido, claro, foi condizente com as quantias milionárias que o empresário possui: em uma ilha particular com um anel de diamante avaliado em R$ 10 milhões, criado pelo designer Jean Dousset.