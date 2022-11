Paramore anuncia show extra em São Paulo; veja detalhes

A banda Paramore anunciou mais um show em São Paulo, que será realizado no dia 12 de março de 2023. Com duas apresentações já marcadas, no Rio de Janeiro, no dia 9 do mesmo mês, e em São Paulo, no dia 11, o grupo teve que lidar com a alta demanda por ingressos.

As entradas para a nova data começam a ser vendidas nesta quinta-feira (17), a partir das 10h. O primeiro show na capital paulista, marcado para o dia 11 de março, no Centro Esportivo Tietê, já está com entradas esgotadas.

Novo álbum

Após cinco anos, o Paramore lançou um novo single. 'This Is Why', nome da canção, será também o nome do novo álbum da banda, marcado para lançamento no dia 10 de fevereiro.

O último trabalho dos integrantes da banda foi em 2017, quando lançaram 'After Laughter', repleto de canções que misturavam letras pessimistas e um pop mais dançante.

No cronograma da banda, ainda há o lançamento de dois singles: "Leave the House" e "Tonight", o primeiro no dia 2 de outubro e o seguinte no dia 3 de novembro.

Sobre a canção que dá nome ao álbum, Hayley Williams, vocalista do grupo, contou em comunicado recente que ela foi a última a ser montada no álbum.

"Ela resume a infinidade de emoções ridículas, a montanha-russa de estar vivo em 2022, tendo apenas sobrevivido nos últimos três ou quatro anos", definiu.