Paramore anuncia dois shows no Brasil em 2023; veja datas

A banda norte-americana Paramore anunciou, nessa quarta-feira (5), que realizará dois shows no Brasil em 2023. A novidade foi compartilhada pelo grupo nas redes sociais.

Após nove anos, Hayley Williams, Taylor York e Zac Farro retornam ao País para uma apresentação na cidade do Rio de Janeiro, em 9 de março, e outra em São Paulo, em 11 de março.

As vendas dos ingressos para o show no Centro Esportivo Tiete, na capital paulista, começam nesta sexta-feira (7), a partir das 12h. Já para o evento na capital fluminense, os interessados podem aquirir as entradas no dia 10 de dezembro, a partir das 10h.

Em ambos, a venda será realizada através da plataforma Tickets For Fun ou nas bilheterias oficiais, localizadas no Teatro Renault (SP) e no Qualistage (RJ).

Novo álbum 'This is Why'

Em setembro, a banda lançou o clipe da música "This is Why", título que também será o nome do próximo álbum do grupo, previsto para ser lançado em 10 de fevereiro de 2023.

A nova produção será o primeiro lançamento inédito do Paramore desde "After Laughter", de 2017. No meio tempo, a vocalista Hayley Williams lançou dois discos solo: "Petals for Armor" e "Flowers for Vases".

A banda é dona de hits como "Decode", "Misery Business" e "The Only Exception".