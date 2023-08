Para além dos parques: conheça 5 destinos imperdíveis em Orlando

Um dos destinos mais procurados no mundo e principal cidade turística dos Estados Unidos, a cidade de Orlando, no estado da Flórida, recebeu 74 milhões de turistas em 2022. No ranking de nacionalidades que mais visitam o local, os brasileiros estão em 3º lugar, sendo um dos principais mercados para o destino.

Operadora de turismo que reúne diferentes agências de viagem para facilitar as experiências dos clientes, a Just Travel elaborou uma lista com cinco atividades que não podem sair do roteiro dos visitantes durante uma ida a Orlando.

Todas as atrações listadas também podem ser conferidas junto à Just Travel, no momento de elaborar roteiros personalizados de viagem

1 - Ir a um jogo do Orlando Magic na Amway Center

Legenda: O espaço recebe partidas da NBA Foto: Divulgação

Evento tipicamente americano, a experiência de ir conferir um jogo da NBA, com toda a grandiosidade e organização que são tradicionais do evento, é impressionante para visitantes, mesmo aqueles que não são fãs do esporte.

2 - Fazer compras nos outlets da cidade

Legenda: Outlets em Orlando Foto: Divulgação

Orlando tem uma grande variedade de shoppings e os destaques são os outlets, que contam com lojas de marcas internacionalmente conhecidas oferecendo diversos descontos. Para uma experiência completa e sem correria, o ideal é reservar um dia inteiro só para as compras.

3 - Visitar a roda-gigante e todas as atrações do ICON Park

Legenda: O espaço conta com diversas atividades Foto: Divulgação

A roda-gigante do ICON Park é um dos principais cartões-postais de Orlando. O local se destaca pela gastronomia e várias opções de entretenimento, além de experiências como o Museu de Cera Madame Tussauds e o Sea Life Orlando Aquarium.

4 - Aproveitar o fim de semana em um mercado local

Legenda: O pedalinho é uma das atrações disponíveis Foto: Divulgação

A cidade também conta com atrativos fora da rota tradicional, como a feira no Lake Eola, onde é possível alugar um pedalinho, lanchar no entorno do lugar, fazer caminhada e passeios no lago.

5 - Entrar e sair da cidade de forma prática e confortável

Legenda: Trem de alta velocidade Foto: Divulgação

Conectando Orlando a Miami ou Fort Lauderdale, o novo trem de alta velocidade deixa o acesso à cidade ainda mais fácil, permitindo conhecer outros destinos de forma rápida.

