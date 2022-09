Paolla Oliveira se posiciona após boatos de término com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira usou as redes sociais, na tarde desta terça-feira (27), para rebater os rumores de que seu relacionamento com o cantor Diogo Nogueira havia terminado. A atriz publicou várias fotos ao lado do namorado e fez uma declaração de amor na legenda.

"Que pena que a felicidade de um relacionamento pra muita gente é baseada na quantidade de posts e na presença on-line. Que maravilha que pra gente não é", iniciou a artista.

"Nosso relacionamento é real e nosso. Essas fotos aqui são porque eu já queria postar mesmo, mas pra quem precisa delas por qualquer motivo, estão aí. Good vibes", escreveu Paolla na legenda.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão juntos desde 2021. Discreto, o casal não publica registros com frequência nas redes sociais, mas a atriz já revelou que sempre tenta acompanhar a agenda de shows do namorado para amenizar a distância.