Paolla Oliveira e Diogo Nogueira são vistos em cartório no Rio e fãs suspeitam de casamento

Uma foto de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira vestidos de branco publicada por um cartório do Rio de Janeiro chegou a gerar entre os fãs suspeita de que a atriz e o sambista haviam casado na última sexta-feira (8). No entanto, segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal O Dia, Paolla esteve no local para resolver um serviço de escrituração.

Amigos da atriz informaram à colunista que o casal não firmou nenhuma união estável ou pacto antenupcial, embora a foto em que Paola aparece segurando orquídeas ao lado de Diogo tenha gerado burburinho nas redes sociais.

O registro do casal foi publicado na própria página do 15º Ofício de Notas, na Barra da Tijuca, mas foi apagado após a repercussão da imagem.

O post retirado do ar mencionava o atendimento prestado à atriz. "Hoje tivemos a honra de atender a atriz Paolla Oliveira, acompanhada de seu namorado, o cantor Diogo Nogueira. Todo atendimento foi comandado pelo nosso competente tabelião substituto Paulo Velozo. Agradecemos pela confiança em nosso trabalho".

De acordo com pessoas próximas do casal, Paolla solicitou a escrituração de sua residência por meio do esquema drive-thru do cartório. Como o namorado estava lá, acabou saindo na foto também.

Namoro

O casal assumiu o namoro no dia 23 de julho deste ano, durante uma apresentação do cantor. Em uma entrevista, a atriz contou que eles se conheceram por meio do pagodeiro Mumuzinho.

Desde que o relacionamento se tornou público, Paolla e Diogo têm postado alguns momentos juntos e trocado elogios nas redes sociais.