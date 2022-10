Paolla Carosella é contratada pela Globo e apresentará reality na emissora em 2023

A chef Paolla Carosella é a mais nova contratada da TV Globo e deve estrear em um reality show na emissora já em 2023. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (28) pelo jornal Folha de S. Paulo, que já revelou o nome da atração: 'Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua'.

O programa, com apresentação do ator e comediante Leandro Hassum, foi apresentado como novidade no 'Up Front Globo 2023 - Do Plim ao Play'. Apresentado por Marcos Mion, o evento mostrou o conteúdo e as oportunidades oferecidas pelos canais Globo e pelo Globoplay ao mercado publicitário.

Reality show

No reality, uma competição será realizada escalando duplas de mãe e filho, em que um deles deve ser famoso. Ainda não foi revelado qual o papel de Carosella na atração televisiva.

A chef foi uma das integrantes mais aclamadas do reality Masterchef, criado pela Endemol Shine e exibido pela Bandeirantes, ao lado de Erick Jacquin e Henrique Fogaça, sob o comando de Ana Paula Padrão.

Há cerca de dois anos, Paolla deixou o programa e foi sucedida por Helena Rizzo, sócia da atriz Fernanda Lima no restaurante Maní.