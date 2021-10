Paola Carosella anuncia fim do casamento com fotógrafo irlandês Jason Lowe

A chef de cozinha Paola Carosella anunciou nesta terça-feira (19) o fim do casamento com o fotógrafo irlandês Jason Lowe. Os dois estavam juntos havia oito anos. A apresentadora informou, ainda, que seguirá com o programa Nossa Cozinha, no YouTube.

No Instagram, a ex-jurada do MasterChef Brasil (reality show culinário da TV Bandeirantes) falou que, mesmo que os fãs torcessem pela felicidade do então casal, o motivo do término só pertence a eles.

"Oi Amores! Hoje vim dividir uma coisa com vocês. Divido porque tenho recebido muito amor ao longo dos meus anos de 'pessoa pública'. São palavras de admiração, de alento, de carinho, vindas de pessoas que eu não conheço, mas que me conhecem, que gostam do meu trabalho, que torcem, que ficam chateadas, que vibram, que votam, que dedicam tempo das suas vidas para mim, sem ao menos me conhecer de verdade. Me sinto honrada e muito agradecida", começou.

"Sinto também que preciso contar a vocês que meu relacionamento com o Jason chegou ao fim, não estamos mais juntos. Os motivos e os porquês serão sempre nossos, mas vocês torceram por nós, se emocionaram conosco, deram-nos apoio e tanto amor, que sinto que vocês fazem parte desta história também", acrescentou.

Paola Carosella complementou que está bem e que torce para que os bons ventos da proximidade do aniversário dela lhe tragam "forças e momentos mágicos".

"Em poucas semanas farei 49 anos, 7X7. Para quem acredita em setênios e sua força como eu, é um momento único e mágico. Estou bem, rodeada de amor, tenho os melhores amigos e parceiros que possa ter sonhado ter, uma família linda, milhares de projetos incríveis em andamento, e a sensação de ter feito tudo o que eu podia ter feito, como sempre fiz", terminou.