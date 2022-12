Pantone anuncia Viva Magenta como cor do ano de 2023; saiba mais

A Pantone revelou, na noite dessa quinta-feira (1º), que Viva Magenta será a Cor do Ano 2023. Segundo a marca, o tom vibrante de vermelho carmim é "uma cor não convencional para tempos não convencionais". Nesse sentido, é apontada como inspiração de força, energia e vigor.

"Corajosa e destemida, é uma cor pulsante, cuja exuberância promove otimismo e alegria. Poderoso e fortalecedor, é um vermelho animado, que encoraja a experimentação e a autoexpressão sem restrições. É uma cor audaciosa, cheia de humor e inclusiva para todos", descreveu a Pantone no site oficial.

Veja:

No mesmo anúncio, a Pantone revelou que a cor foi escolhida considerando tanto o real como o virtual. Ainda assim, o tom veio de um dos corantes mais famosos em todo o mundo, extraído do pequeno inseto chamado cochonilha.

"Procuramos nos inspirar na natureza e no que é real. Viva Magenta descende da família dos vermelhos, inspirado no vermelho da cochonilha, um dos corantes mais preciosos pertencentes à família dos naturais, bem como um dos mais fortes e brilhantes que o mundo já conheceu", pontuou a diretora-executiva do Instituto Pantone, Leatrice Eiseman.

Tradição

A tradição da Cor do Ano é da Pantone desde 1999, quando o Azul Cerúleo foi escolhido pela marca. Desde então, a cada novo dezembro um novo tom é apresentado ao mundo e acaba ditando tendências em moda e decoração, por exemplo.

As escolhas são comandadas pela Pantone Color Institute e procuram, na essência, representar as emoções culturais da época, focando na psicologia das cores.

Cor do Ano 2022

Para o ano de 2022, a Pantone escolheu o tom 17-3938 Very Peri, cor azulada com toques de violeta. Na explicação, a marca pontuou que a cor traduzia o momento atual do mundo, falando sobre a transição com o retorno real as ruas e à vida normal.

Ainda conforme Leatrice Eiseman, diretora-executiva da Pantone Color Institute, a cor abraçava as características do azul como um tom confiante, mas também misturava um tom mais alegre e positivo do violeta.

O que é Pantone?

A Pantone® é uma empresa que desenvolve sistemas codificados de organizações de cores. Apesar de ter esse como serviço principal, a marca também se envolve em consultorias de cor e cria tendências.

Atualmente, ela possui o O PMS (Pantone Matching System), sistema utilizado para gerar cores, criando vários tons, efeitos metálicos e fluorescentes, inclusive varias tonalidades do CMYK (ciano, magenta, amarelo e preto).