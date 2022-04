'Pantanal': veja o resumo da novela deste sábado (2)

No capítulo de estreia da novela 'Pantanal', neste sábado (2), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Irma tenta se insinuar para o cunhado, quando Madeleine se aproxima e assusta a irmã.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, sábado (2)

Madeleine aceita o pedido e Mariana se enfurece. Tião e Quim tentam convencer Filó a participar da roda de viola no galpão da fazenda. José Leôncio conta a história de seu pai para a família de Madeleine.



Maria promete a Gil tirar a própria vida se engravidar novamente. Madeleine conta para Irma como foi sua noite com José Leôncio. Mariana questiona Madeleine sobre seus sentimentos pelo noivo. Maria deixa Gil se aproximar dela. Irma se encanta com as histórias de José Leôncio.



Madeleine pede que Antero apresse os trâmites para seu casamento. Filó chora pensando em José Leôncio. Irma tenta se insinuar para o cunhado, quando Madeleine se aproxima e assusta a irmã.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

