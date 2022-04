'Pantanal': veja o resumo da novela desta terça-feira (5)

No capítulo de estreia da novela 'Pantanal', nesta terça-feira (5), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Maria enfrenta a sucuri e vira onça para salvar a filha.

Zé Leôncio sai com o recém-nascido para galopar. Enquanto cavalga com o bebê, tem a impressão de ver o pai. Maria Marruá sente as dores do parto.

Maria despista Gil e sai sozinha, entra em uma canoa e navega pelo rio. Nasce Juma. Sofrendo muito, Maria coloca a bebê em uma canoa e empurra rio abaixo.

O Velho do Rio a observa, uma sucuri anda pela mata. Maria se arrepende e resgata a canoa com a filha. A sucuri se aproxima da canoa. Maria enfrenta a sucuri e vira onça para salvar a filha.