'Pantanal': veja o resumo da novela desta terça-feira (29)

No capítulo de estreia da novela 'Pantanal', nesta terça-feira (29), que vai ao ar às 22h30 na Rede Globo, após Eliminatórias da Copa: Brasil x Bolívia, Gil mata o suposto dono de suas terras e sua esposa jura vingança.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, terça (29)

Gil e Chico não aceitam a proposta que o suposto dono das terras faz e avisam Padre Antônio. José Leôncio sai em comitiva e Joventino decide ficar na fazenda.



Chico e Gil saem para ajudar o vizinho Raimundo, que acaba morto com o filho de Maria e Gil. Joventino se despede de José Leôncio, que sai em comitiva. Gil mata o suposto dono de suas terras e sua esposa jura vingança. Joventino decide caçar marruás sozinho.



José Leôncio se envolve com Filó. A comitiva volta para a fazenda e José Leôncio não encontra Joventino. Gil e Maria embarcam na chalana de Eugênio, rumo ao Pantanal. José Leôncio encontra os pertences de Joventino e continua procurando pelo pai. Maria e Gil firmam moradia nas terras de José Leôncio. Pequena passagem de tempo. José Leôncio vai falar com Gil, que reage com hostilidade.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

