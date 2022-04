'Pantanal': veja o resumo da novela desta sexta-feira (1º)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta sexta-feira (1º), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, José Leôncio pede Madeleine em casamento.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, sexta (1º)

Madeleine dispensa Gustavo. José Leôncio e Madeleine se beijam. Mariana e Antero se preocupam com a filha, que demora a chegar em casa. Madeleine e José Leôncio fazem amor, e Filó tem um mau pressentimento.



Antero tenta encontrar a filha. Mariana repreende Martinha e Teresa por terem deixado a filha com um estranho. José Leôncio intimida o taxista. Gil pensa em abandonar Maria.



José Leôncio chega à casa de Madeleine, e Mariana o destrata. Tião tenta convencer Filó a se declarar para José Leôncio. Mariana lamenta as atitudes das filhas. José Leôncio pede Madeleine em casamento.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn